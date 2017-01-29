Adıyaman'da, evden tüfek ve para hırsızlığına tutuklama

ADIYAMAN'da, hırsızlık amacıyla girdiği evde tüfek ve bir miktar para çalan A.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Evde kimsenin olmadığı esnada eve giren şüpheli, bir miktar para ile duvarda asılı olan tüfek ve fişeklerini çaldı. Ev sahibinin ihbarıyla olay yerinde inceleme yapıp parmak izi alan polisler, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu hırsızın A.S. olduğu belirlendi. Polis tarafından çaldığı paralarla birlikte yakalanan A.S.'nin ifadesiyle tüfek ve fişekler de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A.S.'den ele geçirilen tüfek ve paralar ise sahibine teslim edildi.

