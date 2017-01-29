Atatürk Havalimanı’nda Trump karmaşası

ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeye göçmen girişinin sınırlandırılmasına ilişkin tasarıyı imzalamasının ardından tartışmalar devam ederken, Atatürk Havalimanı’ndaki ABD uçuşlarında karmaşa yaşandı.

Seçim kampanyası sırasında "Müslümanların ABD'ye alınmaması" gerektiği şeklindeki sözleri tepki toplayan ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Orta Doğu ülkeleri ve Afrika'dan toplam 7 ülkeye vize engeli getirecek tasarıyı imzalamasının ardından Atatürk Havalimanı'nda da karmaya yaşanıyor. Belirli niteliklere uyan yolcular ABD'ye gidebilmesi için uçağa alınırken, bazı yolcuların ise vizeleri iptal edilerek uçağa alınmadı. Türk Hava Yollarının düzenlediği tarifeli seferlerle ABD'ye gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen belirlenen ülke vatandaşlarının bazıları uçağa alındı, bazılarının ise ülkeye girişine izin verilmediği için biletleri iptal oldu. Yetkililer ise kararname ile ilgili olarak havayolu ve güvenlik şirketlerine henüz bir yazı gelmediğini, ABD'li görevlilerin verdiği liste ve izin doğrultusunda yolcuların uçağa binmesine izin verildiğini belirtti. İki gün içerisinde Atatürk Havalimanı'nda onlarca yolcunun ABD'ye girişine izin verilmediği ve bu nedenle uçuşlarının iptal olduğu öğrenildi.

UÇAĞA ALINMAYAN SURİYELİ YOLCU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

ABD'ye gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen ancak uçuşu iptal edilen yolculardan biri de Suriye uyruklu Nail Zain (32) oldu. THY'nin tarifeli seferiyle öğlen saatlerinde Los Angeles'e gitmek için havalimanına gelen Zain, ABD'ye gidebilmesi için gerekli olan evrakları tamamlayarak vizesini aldığını belirterek, "Suriye pasaportu var. Buraya geldim, gerekli evraklarımı gösterdim. Bütün sorumluluklarımı yaptım. Bana vizemin iptal olduğunu söylediler. Tekrar konsolosluğa gitmemi önerdiler. Karım ve çocuğum iki yıldır orada yaşıyor. Bu ayın 27'sinde vizemi aldım. Trump'ın kararı ile aynı gün. Vizemi ve biletimi aldım. Ancak iptal olduğu söylendi" diye konuştu.

Vizesi iptal olan Zain'in uçağın kapısından geri dönerek uzaklaştığı sırada gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Eşi, kız kardeşi ve iki çocuğuyla birlikte İstanbul'dan New York'a gidecek olan Iraklı Ahmet Zahir de yeşil kartı olmasına rağmen uçağa binemedi. İki yıldır ABD'de yaşayan ve 2 hafta önce Irak'a geldiği öğrenilen Zahir, dönüşünde ABD'ye giremeyeceğini öğrenince uçuşunu iptal etmek zorunda kaldı.