X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

AA
  • Giriş Tarihi: 29.1.2017 09:23
Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 5 yaralı
Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

Bartın'da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Bartın'ın Amasra ilçesinden kent merkezine gitmekte olan Hulusi Esen idaresindeki 74DB666 plakalı bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, Karaçay mevkisinde devrildi.

Gelen ihbarın ardından kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otobüsün devrilmesi sonucu sürücü ve bir kadın yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen 112 Acil Servis ekipleri, 5 yaralıyı Bartın Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan Bartın Valisi Nusret Dirim ile Belediye Başkanı Cemal Akın da kaza yerine gelerek, incelemelerde bulundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.