X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 4 yaralı

AA
  • Giriş Tarihi: 29.1.2017 12:56
Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 4 yaralı
Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 4 yaralı

Bartın'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Amasra ilçesinden kent merkezine giden Hulusi Esen idaresindeki 74 DB 666 plakalı yolcu otobüsü, Karaçay mevkisinde devrildi. İhbarın ardından kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otobüs şoförü ile yolculardan Filiz Fırat, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Nurbol Kushpan (21), hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.