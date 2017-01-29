Cep telefonuyla hastalık tahlili

Türk bilim insanları bir damla kanla tahlil yapabilecek cep telefonu uygulaması geliştirdi. Özel kâğıt üzerine damlatılan kanın fotoğrafını tarayan yazılım Hepatit, HIV ve çeşitli kanser türlerini tespit edebilecek

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde (İYTE) geliştirilen yazılım sayesinde, cep telefonları, özel bir kâğıt üzerine damlatılan kandan hastalıkları tespit edebilecek. İYTE Kimya Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümit Hakan Yıldız, kimya bölümü 2. sınıf öğrencisi Hakan Berk Aydın ve bilgisayar mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisi Cihan Toklucu, "BİORGB" adlı proje kapsamında geliştirdiği yazılımla, kan tahlili sayesinde öğrenilebilecek tüm hastalıkların kısa sürede, daha düşük bir maliyetle öğrenilebilmesini sağlayacak. Cep telefonuna yüklenen yazılımla tespit edilebilecek hastalıklar arasında grip, Hepatit B, Hepatit C'nin yanı sıra HIV virüsü ve kanser türleri de bulunuyor. Uygulamaya göre alınan kan örneği hastalık etmeni bulunduğunda renk değişimi gösteren özel kâğıda damlatılıyor. Ardından cep telefonu ile fotoğrafı çekiliyor. Uygulamaya yüklenen fotoğraf üzerinde parmak gezdirildiğinde uygulama renk taraması yapıyor. Tarama sonucu elde edilen grafikteki renk yoğunluğu, hastalıklara yol açan etmenlerin olup olmadığını gösteriyor.



YAPAY KANLA YAPILAN TESTLER BAŞARILI

Kan tahlili sonuçlarının en erken 24-48 saat arasında çıktığını kaydeden Yrd. Doç. Dr. Ümit Hakan Yıldız, "Tahlilin yapılması için tıbbi cihaza ve eğitilmiş personele ihtiyaç var. Hepsinin maliyeti var. Salgın hastalık gibi durumlarda bu uzun süre tehlikeli olabiliyor. Yapay kanla yaptığımız testlerde başarı sağladık" dedi.