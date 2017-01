Evet! Biz de varız

Sabah spor yazarı Rıdvan Dilmen’in sosyal medyada paylaştığı “Evet” videosuyla başlayan ve sanat, spor ve siyaset dünyasından ünlülerin desteğiyle gelişen kampanya, sivil toplumun katılımıyla çığ gibi büyüyor

Anayasa referandumunda "Evet" diyeceğini açıklayan ünlülerin sayısı her geçen gün artıyor... Şarkıcılar İbrahim Tatlıses, Yeşim Salkım ve Niran Ünsal, efsane güreşçi Hamza Yerlikaya, Dünya Motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu ve futbolcu Gökhan Töre referanduma "Evet" oyuyla destek vereceğini açıkladı. Efsane futbolcu Tanju Çolak'tan gelen mesajı karşılayan Töre, "Güçlü Türkiye için, vatanım için, milletim için ben de varım" diyerek Hakan Çalhanoğlu'na çağrı yaptı. Çalhanoğlu da "Ben de varım" dedi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan da sosyal medyadan "Güçlü Türkiye için evet" dedikten sonra "Türk Sanat Müziğinin değerli ismi Sayın Muazzez Ersoy, siz de var mısınız?" çağrısı yaptı. Mesaja ünlü sanatçıdan "evet" yanıtı geldi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'ndan çağrı alan Sofuoğlu ise "Evet" dedikten sonra Türkiye'nin kuruluşundan beri tüm dönemleri yaşamış 104 yaşındaki ninesine "Sen de var mısın?" diye sordu. Sofuoğlu'nun ninesi "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğu her yerde varım" diyerek referanduma destek verdi.

NADİDE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Referandumda "Evet" oyu vereceğini açıklayanlara yönelik oluşan linç cephesine tepki gösteren şarkıcı Nadide Sultan ise Twitter'da ateş püskürdü. "Herkes ülkesini, vatanını seviyor" diyen Sultan, "Yeter ya! Sanatçı grubumuzda atılan mesajda 'Hayır' demeyi nasıl güzel göstereceğimiz sosyal medyada gizli etkileme yolları öğütlenmiş. 'Ben niye gizli iş çeviriyorum, şarkıcı mıyım, militan mı?' anlamadım. 'Hayır' demeyi öğütleyecekmişiz. Her vatanını seven insan gibi 'Bak sen bir tek hayır diyenler vatanını seviyor diğerleri satılmış değil mi?' Ayıp be ayıp. Saygınız olsun. Acayip işler içine çekmeyin insanları. Şunu bilin ki: Herkesin beyni var. Herkes zaten kararını verdi. Beni pis işlerinize bulaştırmayın. Evetçilere de 'Akılsız satılık' demekten vazgeçin. Evet ya da Hayır derim. Sana ne kimseyi de etkilemeye çalışmam. Saygısızlık bu. Yeter!!! Herkes karşı görüşe saygı duymayı bilsin artık" dedi.

EVET KAMPANYASINA KATILAN ÜNLÜLER



OSMANOĞLU DA SESSİZ KALMADI

Osmanlı hanedanı Sultan Abdülhamid'in torunları Orhan Osmanoğlu ve Nilhan Osmanoğlu da "Evet" kampanyasına destek verdi. Orhan Osmanoğlu'nun çağrısı üzerine Nilhan Osmanoğlu "Orhan Osmanoğlu çağrınızı aldım. Cumhurbaşkanımızı, Sultan Abdülhamid Han'ın yalnızlığına bırakmamak için, daha güçlü bir Türkiye için, artık kararlarını kendi verebilen bir Türkiye için 'Evet' diyorum" diye konuştu.

EVET RÜZGARI



BAYRAĞIMI ASACAĞIM 'EVET'E BASACAĞIM

Sosyal medyadaki mesajlardan biri de internette "Bayrak asan dayı" olarak fenomen olan Salih Tahtalıoğlu'na aitti. Tahtalıoğlu bu kez "Evet" bayrağını balkona astı. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın çağrısı üzerine Tahtalıoğlu o meşhur balkona bir kez daha çıktı ve "Sayın Dursunbey Belediye Başkanı Bahçavan, çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için, Türkiye'mizin kalkınması için, bayrağımı asacağım, 'Evet'e basacağım" dedi.

'EVET' KAMPANYASI ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

SEN DE VAR MISIN NİNE?

