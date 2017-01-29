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Evinde elleri bağlanıp, bıçakla öldürüldü

DHA
  • Giriş Tarihi: 29.1.2017 14:20 Güncelleme Tarihi: 29.1.2017 14:30
Evinde elleri bağlanıp, bıçakla öldürüldü
Evinde elleri bağlanıp, bıçakla öldürüldü

Muğla'nın Yatağan İlçesi'nde 68 yaşındaki Sacit Şimşek, yalnız yaşadığı evinde bıçakla öldürülmüş olarak bulundu.

Polis, Şimşek'in katil zanlısı olarak U.A.'yı Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde otogarda minibüsten inerken üzerinde sahte kimlik ve suç aleti kanlı bıçakla yakalayıp, gözaltına aldı.

Bozüyük Mahallesi'nde yaşamını yalnız sürdüren Sacit Şimşek'in evinden bugün saat 01.00 sıralarında üzeri kanlı bir kişinin koşarak çıktığını fark eden komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Eve gelen jandarma ekipleri, Şimşek'in kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Kolları bağlanıp, boynundan bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Şimşek'in cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

ÜZERİNDEN SAHTE KİMLİK VE SUÇ ALETİ BIÇAK ÇIKTI

Yatağan İlçe Jandarma ekipleri, olayın ardından görgü tanıklarının verdiği eşkal üzerine katil zanlısının yakalanması için bölgede çalışma başlattı. Şüphelinin Muğla veya Yatağan ilçe merkezine kaçma ihtimali üzerine polise de bilgi verildi. Jandarma, istihbarat çalışmasıyla şüphelinin Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye gittiğini belirledi. Bunun üzerine polisle tekrar irtibata geçilip, otogarda önlem alması sağlandı. Şimşek, minibüsten inen yolculardan üzerinde kan lekeleri bulunan U.A.'yı biri sahte iki kimlik ve suç aleti kanlı bıçakla yakalayıp, gözaltına aldı. Gözaltına alınan U.A., polis merkezine götürüldü.

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