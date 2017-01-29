Fırının üstüne çıkmaya çalışan işçi, düşerek hayatını kaybetti

Gaziantep'te, dinlenmek için fırının üstündeki bölmeye çıkmak isterken düşen işçi, hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Bülbülzade Mahallesi'ndeki ekmek fırınında çalışan 43 yaşındaki işçi Salih Ekin, ekmek imalatını bitirdikten sonra dinlenmek amacıyla fırının üst kısmında bulunan bölmeye çıkmak istedi. Ahşap paletlerden yaptıkları merdiven yardımıyla fırının üstüne çıkmaya çalışan işçi, dengesini kaybederek 3 metre yüksekten zemine çakıldı. Fırın işçisi Ekin'in kafasının önce bir demir çubuğa çarptığı ve ardından ise zemine düştüğü öğrenildi. Feci şekilde yaralanan Ekin, diğer arkadaşlarının yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. İşçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Ekin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından işçinin cenazesinin ailesine teslim edileceği bildirildi.