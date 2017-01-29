Manisa’da kar maskeli saldırgan dehşet saçtı

Manisa’da bir kişi aralarında daha önceden husumeti bulunan kişiye kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan gence ilk müdahaleyi apartman sakinleri yaptı.

Olay saat 22 00 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler İlçesi Yarhasanlar Mahallesi 2323 sokakta bir apartmanın girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Yarhasanlar mahallesinde Vedat Kaya ile Ferhat Kaçar (21) tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyümesi üzerine Vedat Kaya yanında bulundurduğu silahı çekerek Ferhat Kaçar'a 5 el ateş ederek ağır yaraladı. Ağır yaralanan Ferhat Kaçar'a ilk müdahaleyi apartman sakinleri yaparken olayı 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralı Ferhat Kaçar'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Manisa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı. Burada yapılan müdahalelerin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.



Öte yandan Ferhat Kaçar'ı ağır yaralayarak olay yerinden kar maskesi takarak kaçan Vedat Kaya'yı Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kuşlubahçe Köprüsü altında olayda kullandığı silah ile kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.



Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.