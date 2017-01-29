Ocakta unutulan yağ yangın çıkardı, anne ve kızı hastanelik oldu

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, ocakta unutulan tavadaki yağın neden olduğu yangında mutfak kullanılamaz hale gelirken, emekli öğretmen 75 yaşındaki Sultan Şentürk ve kızı Rahşan Şentürk dumandan etkilendi.

Olay, akşam saatlerinde Cevdetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı Zaman Apartmanı'nın en üst katında oturan emekli öğretmen Sultan Şentürk ve kızı Rahşan, mutfakta balık kızarttıktan ocağın altını kapatmayı unuttu. Tavadaki yağın alev almasıyla çıkan yangın kısa sürede tüm mutfağı sardı. İhbarla eve gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında mutfak kullanılamaz hale gelirken emekli öğretmen Sultan Şentürk ve kızı Rahşan Şentürk dumandan etkilendi. Anne ve kızı olay yerinde sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

