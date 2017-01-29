Rezidansın 22'nci katında sır ceset

İstanbul'da Başakşehir'deki lüks bir rezidansın 22'inci katında Yavuz K. adlı kişinin cansız bedeni bulundu. Komşularıyla kavga ettiği iddia edilen K.'nın cinayete kurban gitmiş olabileceği belirtilirken, olayla ilgisi olduğu düşünülen iki kişi gözaltına alındı.

Olay, Kayaşehir Mahallesi'ndeki bir rezidansta önceki akşam saatlerinde yaşandı. Bir kişinin, apart dairelerin bulunduğu rezidansın 22'inci katında koridorda kanlar içinde yattığını gören vatandaşlar hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekibi, söz konusu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, ölen kişinin rezidansta ikamet eden Yavuz K. olduğunu tespit etti. Güvenlik şeridiyle çevrilen olay yerinde detaylı inceleme yapıldı.

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Polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvururken, öldürülmüş olabileceği değerlendirilen Yavuz K.'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp'a gönderildi. Rezidans sakinleri silah sesi duymadıklarını söyledi. Cinayete kurban gittiği değerlendirilen Yavuz K.'nın iki komşusuyla kavga ettiği iddia edildi. Soruşturma başlatan polis, iki kişiyi gözaltına aldı.