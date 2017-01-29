Vahşette Suriyeli koca şüphesi

Adana’da, mezarlıkta katledilen üç gencin, kıskançlık cinayetine kurban gittiği düşünülüyor

Adana'da mezarlık katliamının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Yüreğir İlçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki mezarlıkta 4 gün önce Ufuk Altun (35), Eser Binen (38) ile üniversite öğrencisi Refik Bingül (20) Kalaşnikof ve tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Refik Bingül'ün dayısı Murat Fındıkkıran, Refik ile Eser Binen'in oto kaportacısı Ufuk Altun'un iş yerinde buluşup mezarlık ziyaretine gittiklerini belirterek, "Ufuk çok sevdiği annesi Zöhre'yi kaybetmişti. Bu sırada babası Suriyeli bir kadın ile ilişki yaşamaya başladı. Suriyeli kadının kocası da eşiyle ilişki yaşayan Fahri Altun'u tehdit ediyordu" dedi. Cinayetin altında aldatılan Suriyeli kocanın parmağının olduğunu ileri süren Fındıkkıran, "Büyük ihtimalle Suriyeli kadının kocası Ufuk'u takip etmiş. Mezarlıkta yanına bir kişiyi de alarak pusuya yatmış. İlk önce Ufuk'u öldürüp, geride görgü tanığı bırakmamak için kaçmaya çalışan yeğenim ile Eser'i de öldürmüş" diye konuştu. -