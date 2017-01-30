22’nci katta komşu cinayeti

İstanbul’da Başakşehir’de Yavuz K. yaşadığı rezidansın 22’nci katında feci şekilde dövülerek öldürüldü. Olayla ilgili 4 komşu gözaltına alındı

İstanbul Başakşehir'deki bir lüks rezidansta önceki akşam saatlerinde korkunç bir cinayet işlendi. Bir kişinin, apart dairelerin bulunduğu rezidansın 22'nci katında koridorda kanlar içinde yattığını görenler hemen polise haber verdi. Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi yaptığı kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kimlik incelemesi yapan polis, ölen kişinin rezidansta ikamet eden Yavuz K. olduğunu tespit etti. Güvenlik şeridiyle çevrilen olay yerinde detaylı inceleme yapıldı. Polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvururken, herhangi bir kurşun izi bulunmayan cesette morluklar olduğu görüldü. İlk tespitlere göre, Hakkari doğumlu Yavuz K.'nin sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü saptandı. Yavuz K.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Rezidans sakinleri silah sesi duymadıklarını söyledi. Cinayete kurban gittiği değerlendirilen Yavuz K.'nin iki komşusuyla kavga ettiği iddia edildi. Geniş kapsamlı soruşturma başlatan Başakşehir Asayiş Büro Amirliği dedektifleri, olayla ilgisi olduğu düşünülen 4 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.