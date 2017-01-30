Barış ve kardeşlik için ‘evet’ dediler

Sanatçı Yavuz Bingöl de Egemen Bağış’tan gelen ‘Sen de var mısın?’ çağrısına ‘Evet’ diyerek, anayasa değişikliğine destek verdi. Bingöl, “Birlik ve beraberliğimiz için ben de varım” dedi

Anayasa değişikliği referandumu için sosyal medyada başlatılan "evet" kampanyasına toplumun her kesiminden destek giderek artıyor. Rıdvan Dilmen'in başlattığı, futbol, siyaset ve sanat dünyasının desteğiyle büyüyen kampanyaya halk sahip çıkıyor. 80 yaşındaki Tekin Dede, kampanya için şiir yazıp okudu. AK Parti Milletvekili Metin Bulut, eksi 6 derecede Hazar Gölü'nde "Son nefesimize kadar Evet" pankartı açtı. Yazar Senai Demirci, "Hayır diyeceklerin 'hayır' diyebilmesi için, ben evet diyorum" dedi. Şarkıcı ve oyuncu Yavuz Bingöl de paylaştığı görüntülü mesajında, eski bakanlardan Egemen Bağış tarafından kendisine yapılan çağrıyı aldığını belirterek, "Birlik beraberliğimiz için, barış ve kardeşlik içi, farklılıklarımıza ve düşüncelerimize saygı göstermek için evet. Ben de varım" dedi.

EVET KAMPANYASINA KATILAN ÜNLÜLER





ORAL: BEN DE VARIM

Yavuz Bingöl'ün çağrısına cevap veren oyuncu Deniz Oral ise, "Sevgili dostum Yavuz Bingöl, çağrını aldım. Senin de söylediğin gibi bir ve beraber olursak, barış ve kardeşliğimizi korursak, farklılıklarımıza ve düşüncelerimize saygı gösterirsek, evet böyle güçlü bir Türkiye için ben de varım."



SU ALTINDA REFERANDUMA DESTEK PANKARTI

Elazığ'da AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, eksi 6 derecedeki Hazar Gölü'ne dalarak "Son nefesimize kadar evet" pankartı açtı. Bulut, "Son nefesimize kadar evet' diyeceğiz. Bu kampanyayı bir şekilde de başlatmış oluyoruz" dedi.

'GÜÇLÜ VE DİNAMİK TÜRKİYE İÇİN EVET'

Kampanyaya şarkıcı İzzet Yıldızhan da katıldı. Yıldızhan, önceki akşam işadamı İsmail Kaya'nın oğlu Gökhan Kaya'nın Yeşim Demir'le nişan töreninde sahneye çıktı. Referandum hakkında konuşan Yıldızhan, "Tabii ki de herkes gibi benim de bir düşüncem var. Oyum daha güçlü ve dinamik bir Türkiye için 'Evet' olacak" dedi. Yıldızhan, görüşlerini bildirdikleri için ünlü isimlere hakaret edenler için ise şunları söyledi: "İki gündür bakıyorum da Arda Turan ve Burak Yılmaz'a hakaret dolu eleştiriler yapılıyor. Ben nasıl 'Hayır' oyu kullanacaklara saygı duyuyorsam, aynı saygıyı da onlardan beklerim. Yapılan haksız eleştirileri çok yanlış buluyorum."





BEN DE VARIM AMA NİYE?

Yazar Senai Demirci ise "Ben de varım ama bir sor niye" diyerek paylaştığı videoda şunları söyledi: "İradesini darbecilerden alan, yetkisini darbe anayasasından alan AYM'si, bilmem nesi, bizim yerimize milletin iradesinin yerine karar versin. Çok açık, evet demenin anlamı çok açık. Evet de diyebilecek, milletin hayır diyebilecek milletin iradesinin devlette tecelli etmesi için evet diyoruz. Yani hayır demenize karşı o parti, hayır demenize de karşı. İnsaf edin. Hayır da diyeceklerin hayır diyebilmesi için ben evet diyorum. Evet ben de varım."

TEKİN DEDEDEN EVET ŞİİRİ

Sosyal medyada en çok paylaşımı yapılan tweet'lerden biri 80 yaşındaki Tekin Dede'nin 'Evet' kampanyası için yazıp, okuduğu şiiri oldu. Vatan için sonuna kadar 'Evet' diyeceğini belirten Tekin Dede şunları yazdı:

Evet diyeceğim sandık başında.

Bana fırsat doğdu 80 yaşında.

Mühürünü vururken iyi düşün de,

Sonra ah çekip vah çekip durma.

Kıymetli mühürünü "hayır"a vurma.

Türkü, Kürdü, Lazı, Arabı dahası ve Çerkezi

Kardeş ilan etti Mevlamız bizi

Al bayrak altında hep dizi dizi

Ayrılmayız asla yerimiz orada

Kıymetli mührünü 'Evet'e vur da.

Yetmez bu kadar Abdullah yetmez

Biz 'Evet' demezsek bu dertler bitmez

Furkan Kara/SABAH