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Erkin’den ‘otomobil’ hamlesi

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN
  • Giriş Tarihi: 30.1.2017
Erkin’den ‘otomobil’ hamlesi
Erkin’den ‘otomobil’ hamlesi

120 bin liralık nafakayı ödemediği iddiasıyla eski eşi Asena Atalay tarafından hakkında icra takibi başlatılan milli futbolcu Caner Erkin'den "otomobil" hamlesi geldi. Erkin, eski kayınpederini savcılığa şikâyet ederek, kullanması için Asena Atalay'ın babasına tahsis ettiği lüks aracın kendisine iade edilmediğini ileri sürdü. Caner Erkin'in şikâyeti üzerine Asena Atalay'ın babası Oktay Atalay hakkında soruşturma başlatıldı.

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