120 bin liralık nafakayı ödemediği iddiasıyla eski eşi Asena Atalay tarafından hakkında icra takibi başlatılan milli futbolcu Caner Erkin'den "otomobil" hamlesi geldi. Erkin, eski kayınpederini savcılığa şikâyet ederek, kullanması için Asena Atalay'ın babasına tahsis ettiği lüks aracın kendisine iade edilmediğini ileri sürdü. Caner Erkin'in şikâyeti üzerine Asena Atalay'ın babası Oktay Atalay hakkında soruşturma başlatıldı.

ASENA ATALAY İLE CANER ERKİN'İN GÖRÜLMEMİŞ KARELERİ

CANER ERKİN SONUNDA ASENA ATALAY SESSİZLİĞİNİ BOZDU