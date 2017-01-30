Eskişehir'de yürek burkan görüntü

Eskişehir’de etkili olan şiddetli soğuklar sebebi ile yer yer donan Porsuk Çayı üzerine atılan yiyeceklerle karınlarını doyurmaya çalışırken buz tabakası arasında sıkışarak hayatlarını kaybeden çok sayıda güvencinin acı görüntü yürek burkuyor.

Geçtiğimiz hafta sonunda eksi 10 dereceye kadar düşen ve halen de devam eden soğuklar insanlar olduğu kadar dışarıda kalan kuş ve diğer yaban hayvanlarının da yaşamlarını olumsuz etkiliyor. İnsanlar, soğuktan etkilenmemek için sıkı sıkı giyinip zorunlu olmadıkça dışarıda kalmamayı tercih ederken, yaban hayvanlar ise bu zorlu dönemde hem daha sıcak bir yere yığınmak, hem de karınlarını doyurmak için mücadele veriyor.

Kent içinden geçen ve soğuklar sebebi ile yer yer donan Porsuk Çayı üzerinde kaydedilen buza saplanıp kalmış güvencin görüntüleri yürek burkuyor. Çayın soğuk sularına veya donan bölümlerine vatandaşlar tarafından atılan yiyecekleri yemeğe çalışan bazı güvercinler donarak buza sapanıp kaldı. Çok sayıda kuşun buza saplanmış leşleri Porsuk Çayı üzerinde durdurken, çevredeki onlarca kuşun da hala atılan ekmek ve simit gibi yiyecekleri yemeğe çalışması objektiflere yansıdı.