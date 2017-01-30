Gülhan öğretmenin ölümünden sonra snowtubinge durdurma

Isparta'da, öğretmen 36 yaşındaki Gülhan Ulutaş'ın öldüğü kazanın ardından Davraz Kayak Merkezi'nde snowtubing yapılması valilik kararıyla geçici olarak durduruldu.

Isparta Davraz Kayak Merkezi'ne 22 Ocak günü giden Deregümü Köyü İlkokulu ana sınıfı öğretmeni Gülhan Ulutaş, snowtubing (yuvarlak şişme bot üzerinde karda kayma) yapmak istedi. Bindiği şişme botla kaymaya başlayan Gülhan Ulutaş, kendisi gibi snowtubing yapan 5 kişiyle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Ulutaş, ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Ulutaş, 2 gün sonra yaşamını yitirdi.



VALİLİK KARARIYLA DURDURULDU



Kazanın ardından Isparta Valiliği, Davraz Kayak Merkezi'nde snowtubing yapılmasını geçici olarak durdurma kararı aldı. Karar, Vali Yardımcısı İsmail Akman imzasıyla ilgili kamu ve özel kuruluşlarına gönderildi. Kararda şu ifadeler yer aldı: "Davraz Kayak Merkezi'mizdeki teleski, telesiyej tesislerinde ve kayak pistlerinde güvenlik ağlarının yapılması, kayak pistlerinin işaretlenmesi ve mekanik tesislerdeki taşıma direklerinin minderle kaplanması, paletli kar araçları ile kayak pist zeminlerinin uygun hale getirilmesi ve sporcuların gerekli tedbirlerin alınarak (kask, dizlik, dirseklik vs. gibi) antrenörlerimiz nezaretinde pistlere çıkması gerektiği belirtilmektedir. Son günlerde yaşanan istenmeyen bir ölümcül kazadan dolayı belirtilen tedbirlerin ivedilikle alınması gerekmekte olup Valiliğimiz tarafından yeni bir yönerge yayınlanana kadar özel müteşebbislerce sağlanan snowtubing, zip-line vb. aktivitelerin yapılması geçici olarak durdurulmuştur."



AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK



Snowtubing kazasında yaşamını yitiren öğretmen Gülhan Ulutaş'ın ailesinin, kazada ihmal olduğu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.