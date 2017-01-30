İki köpek başlarına sert cisimle vurularak öldürüldü

Tekirdağ'ın Muratlı İlçesi'nde birinin ön ayakları iple bağlanan iki köpek başlarına sert bir cisimle vurularak telef edildi. Muratlı'da 5 gün önce de iki kedi başlarına sert cisimli vurularak telef edilmişti.

Muratlı İlçesi'nde son günlerde sokakta yaşayan kedi ve köpekler, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından başlarına sert cisimlerle vurularak telef ediliyor. İlçede 5 gün önce İstiklal Mahallesi Sardunya Sokak üzerinde bulunanlar 2 kediyi başlarına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde buldu. Hayvanseverlerin tepkisine neden olan bu olaydan sonra ilçedeki Muratlı Köprüsü yakınında ön ayakları iple bağlı bir köpeğin yanı sıra jandarma karakolu arkasındaki arazide başına sert bir cisimle vurularak telef edilen köpek bulundu.

"10 YILDIR BAKIYORDUM... BUNU YAPANLARI ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"



Muradiye Mahallesi'nde oturan Serkan Temel, gündüz serbest bıraktığı, akşam eve aldığı köpeği 'Tommy'nin ön ayakları bağlanarak başına sert cisimle vurularak öldürülmüş halde bulduğunu söyledi. Temel, "10 yıldır 'Tommy'e bakıyordum. O benim can dostumdu. Kimseye zararı olmaz. Mahallede herkesin sevdiği bir köpekti. Saldırganlığı yoktu. Kim, neden ve niçin bunu yaptığını anlamış değilim. Eve geldiğimde yoktu. Gelir diye biraz bekledim. Akşam saatlerinde bizim işten geliş saatimizi bilir ve evde olurdu. Tommy'nin gelmediğini görünce bir aradım bulamayınca eve döndüm. Sabah tekrar aramaya çıktığımda Muratlı Köprüsü'nün orada ön ayakları bağlı öldürülmüş olarak buldum. Çok üzüldüm, ben bunu yapanları Allah'a havale ediyorum. Ne istediler benim köpeğimden?" dedi.



Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, 5 gün içinde önce iki kedi arkasından da iki köpeğin vahşice öldürülmesine tepki gösterdi. Tepe, "Bunlar insan değil, olamazda . Sokak köpeklerinde ne istemişler bilmiyorum. Belediye olarak iki kedi ve bu iki köpeğin de öldürülmesi olayını araştırıyoruz" dedi.