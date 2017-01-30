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İstanbul'da güneşli hava etkisini gösterecek

AA
  • Giriş Tarihi: 30.1.2017 13:51 Güncelleme Tarihi: 30.1.2017 13:54
İstanbul'da güneşli hava etkisini gösterecek
İstanbul'da güneşli hava etkisini gösterecek

AA muhabirinin Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, bugün kentin kuzey kesimlerinde, Çatalca, Silivri taraflarında karla karışık yağmur bekleniyor. Gün boyu hava sıcaklığı en az 1, en fazla 5 derece olacak.

Kentte yarından itibaren de parçalı az bulutlu olarak, güneşli hava hissedilmeye başlanacak. Sıcaklıklar 5 ila 6 derece dolayında seyredecek.
Rüzgar, orta kuvvette, çarşambadan itibaren perşembe ve cuma da dahil güneye dönecek.

İstanbul'da, cumartesi günü yağmur bekleniyor ancak cuma gününden itibaren cumartesi, pazar, pazartesi sıcaklık artıyor. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi günleri sıcaklık 12 derece dolaylarında mevsim normallerinin biraz üzerine çıkacak.

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