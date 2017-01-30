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Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

DHA
  • Giriş Tarihi: 30.1.2017 14:25 Güncelleme Tarihi: 30.1.2017 14:29
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı Doğu illerinde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle buzlanma, don olayı ve çığ tehlikesi gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Yurdumuzun doğu kesimlerinde 31.01.2017 Salı ve 01.02.2017 Çarşamba günü beklenen kar yağışlarının Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Tunceli, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ'ın doğu, Van'ın ve Erzurum'un güney kesimlerinde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar ile özellikle çığ tehlikesi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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