Milli Piyango On Numara çekilişi yapıldı - 30 Ocak On numara çekilişi yapıldı

Milli Piyango idaresinin her hafta gerçekleştirdiği On Numara çekilişi yapıldı

On Numara çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 139 bin 308 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 56 kişi 3 bin 317 lira 5'er kuruş, 8 bilen bin 272 kişi 146 lira 35'er kuruş, 7 bilen 13 bin 446 kişi 26 lira 45'er kuruş, 6 bilen 86 bin 30 kişi 4 lira 30 kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 163 bin 165 kişi ise 2 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.

On numarayı bilen talihlilerin kuponlarını, Gaziantep'in Şehitkamil, Samsun'un İlkadım ilçelerinden yatırdığı belirtildi.

Toplam 1 milyon 857 bin 440 lira 75 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya, 740 bin 529 lira 15 kuruş KDV, 412 bin 764 lira 59 kuruş ise Şans Oyunları Vergisi olarak aktarıldı.