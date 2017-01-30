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Sokak ortasında esrarengiz ölüm

İHA
  • Giriş Tarihi: 30.1.2017 11:45 Güncelleme Tarihi: 30.1.2017 11:52
Sokak ortasında esrarengiz ölüm
Sokak ortasında esrarengiz ölüm

Adana’da bir kişi sokak ortasında başından pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen bir kişi, kaldırımda birinin kanlar içinde yerde yattığını, yanında da pompalı tüfek olduğunu görünce polisi aradı. Olay yerine gelen polisler, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis yaptığı incelemede şahsın intihar etmiş olabileceğini ve isminin Halis Güven Gümüş (22) olduğunu belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cesedi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Gümüş'ün kesin ölüm nedeni otopsi raporundan sonra ortaya çıkacak.

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