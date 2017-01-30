Ünlülerin kavgasına 6 bin lira ceza çıktı

Komşusu manken Bade Noğay’ın kapısını boyayıp “yollu” diyerek hakaret ve tehdit eden şarkıcı Zeynep Sağdaş, 6 bin TL para cezasına çarptırıldı

İstanbul Bebek'te aynı apartmanda altlı-üstlü oturan ve Mehmet Ali Erbil'in eski nişanlısı olan manken sunucu Bade Noğay ile şarkıcı Zeynep Sağdaş, gürültü nedeniyle sürekli tartışıyordu. İki yıl önce Zeynep Sağdaş, sprey ile Bade Noğay'ın daire kapısını boyadı. Bir gün Sağdaş, evde nişanlısıyla tartışınca gürültüden rahatsız olan Noğay, polisi aradı. Kapısında polisi gören şarkıcı, Noğay'a "Benimle neden uğraşıyorsun, yollu, estetikli, seni burada yaşatmayacağım" dedi. Noğay şikâyetçi oldu. Sağdaş hakkında, 13 aydan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ünlü şarkıcı ifadesinde, "Alkol problemi olan nişanlım bana geldi ve evi dağıttı. Bade Noğay, 'sarhoş nişanlın yine mi geldi' diyerek benimle alay etti. Nişanlım yüzünden çektiğim psikolojik sıkıntılar nedeniyle Bade ile tartıştım. Ortaya bazı laflar söyledim ancak kesinlikle hakaret ve tehditte bulunmadım, kapısını da boyamadım" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, şarkıcı Zeynep Sağdaş'ı hakaret suçundan bin 740 lira, tehdit suçundan 3 bin lira, mala zarar verme suçundan da 2 bin lira olmak üzere toplam 6 bin 740 lira para cezasına çarptırdı. Mahkeme cezayı ertelemedi.