Van'da 38 günlük bebeğe cinsel istismar iddiası

Yapılan soruşturmalar sonucu anne P.T. ve onunla birlikte hastaneye gelen F.A ile Y.G tutuklandı

Van'da özel bir hastaneye kaldırılan ve bir gün sonra ölen 38 günlük erkek bebeğin, cinsel istismara uğradığı şüphesi üzerine, anne ve 2 erkek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Olay, geçen 26 Ocak'ta meydana geldi. Rahatsızlık ve kusma belirtileri üzerine anne P.T. ve erkek olan F.A. ve Y.G. tarafından Van'daki özel bir hastaneye getirilen 38 günlük bebek, doktorlar tarafından hemen tedaviye alındı. Yaşama döndürülen bebek ardından da yoğun bakıma alındı. Tedavi sırasında ise bebeğin kafatasında kırık, vücudunun değişik yerlerinde ısırık, sol gözünde morluk ve cinsel istismar bulgularına rastlanınca, hastane yönetimi durumu polise bildirdi.



38 günlük bebek, 22 saat sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Van Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından ise geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



Yapılan soruşturmalar sonucu anne P.T. ve onunla birlikte hastaneye gelen F.A ile Y.G gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Van'daki 38 günlük bebekle ilgili Van Valiliği de açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:



"İlimizde İpekyolu ilçesinde bir özel hastaneye 26.01.2017 günü 13.00 sıralarında tedavi amacıyla annesi P.T. ile F.A. ve Y.G. isimli erkek şahıslar tarafından götürülen 38 günlük erkek bebeğin yapılan muayenesinde; kafatasında kırık, vücudunun değişik yerlerinde ısırık, sol gözünde morluk ve cinsel istismar bulgularının bulunduğu, bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakımda tedaviye alındığı bilgilerinin İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından tahkikat başlatılmıştır. Olayla ilgili olarak bahsi geçen şahıslar yakalanarak gözaltına alınmışlar, tahkikat devam ederken tedavi altında bulunan bebek 27.01.2017 günü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Yakalanarak haklarında işlem yapılan şüpheliler düzenlenen tahkikat evrakı ile 30.01.2017 günü Van Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmişlerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

'İNSANLIĞIN GELDİĞİ NOKTAYI GÖSTERİYOR'



Baro alarak olayı takip ettiklerini belirten Van Barosu Başkanı Murat Timur, "Bu olay aslında insanlığın geldiği son aşamayı gösteriyor. Özellikle 40 günlük bir bebeğin istismara uğrama şüphesi hiçbir toplumda karşılaşılmayan bir olay. Şüphelilerin en ağır cezayı alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.



'UYUŞTURUCU KULLANMIŞLAR'



Otopsi raporunda bebeğin başına aldığı darbe sonucu öldüğünün beelirtildiğini ifade eden Timur "Ayrıca bebeğin vücudunun belli noktalarında darp edildiği yönünde tespitler var. İstismar noktasında bir takım bulgular var. Adli tıp kurumu özellikle çocuktan alınan dokularla birlikte bu konuda net tespit yapacak. Dikkat edilecek hususlardan bir tanesi çocuğun annesinin de şüpheliler arasında tutuklanmış olması. Yine diğer soruşturma dosyasında dikkat edilecek bir diğer husus şüphelilerin uyuşturucu kullandığı iddiası" diye konuştu.



'İSTİSMARI İTİRAF ETTİ'



Şüphelilerden 2'sinin savunmada istismarı reddettiklerini kaydeden Timur, diğer şüphelinin ise istismarı doğrulayacak beyanda bulunduğuna dikkat çekti. Timur, "Şüphelilerden 3'ü de 'Çocuğu, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak derecede kişiyi öldürme' ve bir tanesi hakkında da uyuşturucu madde kullanıma suçundan tutuklandı" dedi.



'AĞZINDAN SÜT GELİYORDU'

Lokman Hekim Hastanesi Başhekimi Operatör Dr. Mesut Pekmez, erkek bebeğin, annesi olduğunu iddia eden bir kadın tarafından hastaneye getirildiğini belirtti. Bebeğin ölü bir şekilde hastaneye getirilmesi üzerine acil müdahalelerde kullanılan 'mavi kod'un verildiğini ifade eden Pekmez şunları söyledi:

"Mavi kodun verilmesinin ardından acil servise doğru gittiğimde, bir bebeğe anestezi, acil ve çocuk doktorların hep birlikte müdahale ettiklerini gördüm. Ben de katıldım. İlk müdahalede çocuğun ağzından ve akciğerlerinden bol bol süt geliyordu. Biz ilk etapta buna bağlı olacağını düşündük. Çocukla ilgili gerekli müdahaleler, yeniden canlandırma işlemi yapıldı. Daha sonra makineye bağlanacak şekilde çocuk hazırlandı. Kalp masajları yapıldı. Ondan sonra biz çocuğumuzu yeni doğan yoğun bakım ünitemize aldık. Bu esnada ayrıntılı bakıma daha sonra geçildi. Çünkü öncelikli amacımız, çocuğumuzun tekrar hayata tutunması için canlandırma işlemiydi. Canlandırma işlemi yaptıktan sonra ayrıntılı muayenede, şüpheli bulgular saptanması nedeniyle gerekli ayrıntılı muayene ve filmler çekildikten sonra olay adli mercilere çok hızlı bir şekilde iletildi. Adli tıp uzmanı ve savcılığın önderliğinde otopsileri yapıldı. Biz de olayın sonucunu takip ediyoruz."