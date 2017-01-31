15 Temmuz kahramanları da 'EVET' dedi

FETÖ’cü hainlerin darbe girişimine “dur” diyen 15 Temmuz kahramanları da anayasa değişikliği referandumu için sosyal medyada başlatılan “Evet” kampanyasına destek verdi

Anayasa değişikliği referandumu için sosyal medyada başlatılan "Evet" kampanyasına destek her geçen gün artıyor. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in başlattığı ve ünlü isimlerin desteklediği kampanyaya halk sahip çıktı. 15 Temmuz hain darbe gecesinin sembol kahraman isimleri, Türkiye bu hainliği bir daha yaşanmasın diye anayasa değişikliğine "evet" dedi. İşte 15 Temmuz kahramanlarının referandum açıklamaları:

15 Temmuz'un sembol isimlerinden kamyoncu teyze Şerife Boz: "Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım. Sayın İstanbul Valimiz Vasip Şahin, siz de var mısınız?"

Atatürk Havalimanı'nda tankın önüne yatan Metin Doğan: "Sadece Türkiye için değil dünyaya barış ve huzur gelsin diye 'evet' diyorum. Vicdanı olan herkesi de evet demeye davet ediyorum"

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Onur Ayanoğlu'nun kardeşi gazi Oğuz Ayanoğlu: "15 Temmuz bir daha yaşanmasın diye ben de 'evet' diyorum"

Üzerinden iki tank geçen ve mucize eseri sağ kurtulan gazi Sabri Ünal: "PKK ve tüm terör örgütleri 'hayır' diyorsa, tabii ki ben 'evet' diyorum"

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EN BÜYÜK AŞİRETLER 'EVET' DİYECEK

Şırnak ve bölgenin en büyük aşiretleri arasında bulunan Tatar ve Beyan Aşiretleri de yeni anayasa değişiklik paketinin oylanacağı referanduma "evet" diyecek. Şırnaklı kanaat önderi Arslan Tatar, ev ziyaretleri, kamu kurum kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve esnaf ziyaretinde bulunarak, yeni anayasa ve referandum sürecini anlatıyor. Tatar, "Referandumda 'evet' diyeceğiz. Şırnak sıkıntılı dönemler geçiriyor. Biz hizmet için bir yandan çalışırken, bir yandan referandum çalışmalarını yürütüyoruz. Memleketimize sahip çıkmalıyız. Şırnak'ta tek ses olmalıyız" dedi. Uludere'deki Beyan Aşiret lideri Mehmet Ceviz ise "Şırnak ve ilçelerinin selameti için yeni anayasa referandumunda 'evet' diyeceğiz. İnşallah yüzümüzün akıyla çıkacağız. Tüm aşiret mensuplarıyla birlikte Arslan Bey'in sözündeyiz. Hepimiz referandumda 'evet' oyu kullanacağız" diye konuştu.

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SPOR ADAMLARINDAN DESTEK

Son olarak Erzurumspor Başkanı Ali Demirhan ile aynı zamanda 2. ve 3. Lig Kulüpler Başkanlığı da yapan Fatih Karagümrükspor Başkanı Cengiz Günaydın da yaptıkları açıklamalarda, referandumda "evet" diyeceklerini duyurdu. Kampanyaya daha önce de Arda Turan, Burak Yılmaz, Gökhan Töre ve Hakan Çalhanoğlu gibi isimler de destek vermişti.

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Furkan KARA/SABAH