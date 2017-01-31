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70 milyonda bir çift ikizler yolda

DIŞ HABERLER
  • Giriş Tarihi: 31.1.2017
70 milyonda bir çift ikizler yolda
70 milyonda bir çift ikizler yolda

İngiltere'nin Essex kentinde yaşayan Paul ve Carla Crozier çifti şimdiden tarihe geçti. Çünkü çift, çift ikiz bekliyor. Şu an 5 aylık hamile olan anne Carla (34), dördüz doğuracak. Fakat doktorlar bu dördüzlerin ikiz olduğunu belirtti. "Bu inanılmaz bir şey" diyerek hayretlerini dile getiren doktorlar, iki tane tek yumurta ikizine sahip olan Carla'nın 70 milyonda bir ihtimali gerçekleştirdiğini vurguluyor. Mutluluğu yüzünden okunan anne Carla ise "Küçük kızım Darcie'ye bir kardeş getirmek için hamile olmaya karar verdim. Bu yüzden alkolü bırakıp spora başladım. İşimden ayrıldım. Ama hepasine değdi" diye konuştu.

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