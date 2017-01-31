Diyarbakır'da yollar buz pistine döndü

Buz tutan yolda kayan araçlar birbirine girdi. Özel halk otobüsünün kayarak önündeki araca vurma anı kameralara yansıdı

Diyarbakır'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar buz pistine döndü. Kayganlaşan yollarda araçlar birbirine girdi.

Edinilen bilgiye göre, kar yağışının ardından akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava dolayısıyla yollarda oluşan buzlanma, kazaları da beraberinde getirdi. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis Alt Geçit bölgesinde buz tutan yolda kayan araçlar birbirine girdi. Seyir halindeki bir özel halk otobüsü fren tutamayarak kayıp önünde seyir halindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yolun kenarında bulunan duvara çarparak durdu. Trafiğin ağır işlediği alt geçit bölgesinde buzlanmanın etkisiyle başka bir halk otobüsü önünde seyir halindeyken yavaşlayan yolcu minibüsüne çarptı. Çarpma anı kameralara yansıdı. Her iki kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Yollarda oluşan buzlanmalar sürücülere zor anlar yaşatırken, kazaları gören vatandaşlar kayganlaşan yollardan dolayı araçların fren tutamadığını söyledi. Kaza bölgesinde bulunan bir vatandaş, etkili olan kar yağışının ardından yolların kayganlaştığını söyledi.

Yetkililer ise özellikle akşam saatlerinde oluşan buzlanmalara dikkat çekerek sürücülerin daha dikkatli seyir etmeleri gerektiğini dile getirdi.