Emine erdoğan, devlet korumasındaki gençlerin kamu kurumlarına atanması törenine katıldı

Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği, sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmeleri atama törenine katıldı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının koruması altında sevgi evlerinde yetişen gençlerin, kurum bakımından ayrılırken, sosyal güvence ve düzenli gelire sahip olması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına atanması töreni, ilgili Bakan ve bürokratların katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi.
Atama töreninde bir konuşma yapan Emine Erdoğan, 'devletimizin şefkat eli hep üzerlerinde olan gençlerimiz, bugün bir iş sahibi oluyor' diyerek mutluluğunu ifade etti. 'Toplumun emaneti olan evlatlarımızı, çok yönlü donatarak yine toplum hizmetine uğurluyoruz.' şeklinde sözlerine devam eden Erdoğan, gençlere 'Bu ülkede, kocaman bir aileniz olduğunu unutmayın. Sırtınızı dayayabileceğiniz, güçlü bir devletiniz olduğunu, aklınızdan hiç çıkarmayın.' diyerek seslendi ve onlara 'tüm makam ve mevkiler, çalışan, gayret eden herkese açık. Bunun için, kabiliyetlerinizi geliştirin. Kendinizi çok iyi yetiştirin.' şeklinde tavsiyede bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin korunmaya ve bakıma muhtaç çocuk ve gençler için sevgi evleri modelini geliştirdiğini ve bu modelin yurtdışında da model alındığını söyledi. Kimsesiz çocukların mümkünse aile yanında yetişmesi için de, koruyucu aile modelinin yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizdi.
Emine Erdoğan, törende ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koruması altında yetişen, tam burslu olarak üniversiteyi kazanan ve dünya yan flüt yarışmasında birinci olan Merve Başoğlu'na uluslararası yarışmalarda kullanabileceği nitelikte bir flüt hediye etti. Başoğlu'nun flüt dinletisi icra ettiği törende, Emine Erdoğan, dünya çapında bir başarıya imza atan Merve Başoğlu'nu tebrik etti. 'Müzik alanında gerek akademik, gerekse sanatsal başarısı hepimizi mutlu etti. Sevgi evlerimizin böylesine güzide bir misafiri olmuş, ne mutlu bize ve devletimize.' dedi.
2974 gencin atamasının yapıldığı törende Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu birer konuşma yaptı.EMİNE ERDOĞAN "ALLAH BİZE GÜÇ VERSİN DE ŞEFKAT ELİMİZİ TÜM MASUMLARA UZATABİLELİM"
EMİNE ERDOĞAN'IN KONUŞMASININ TAM METNİ:
Değerli Hanımefendiler, Beyefendiler,
Sevgili Gençler,
Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyor, bu heyecan dolu programda bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.
Bugün burada gençlerimizi hayata uğurlayacağız. Devletimizin sosyal hizmet modellerinden yararlanan evlatlarımız, kurum bakımından ayrılırken, sosyal bir güvenceye kavuşarak, düzenli gelire sahip olarak, hayat yolculuğuna katılacaklar.
İhtiyaç duydukları günden bu yana, devletimizin şefkat eli hep üzerlerinde olan gençlerimiz, artık bir iş sahibi olacak.
Bizler de, tıpkı kendi evlatlarımız gibi, onların başarıları için sevinecek, dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz.
Az önce burada çok kıymetli bir gencimizi tanıdık. Doğrusu hepimizi gururlandırdı. Merve Başoğlu, dünya çapında başarıya imza atmış parlak bir flüt sanatçısı. Müzik alanında gerek akademik, gerekse sanatsal başarısı hepimizi mutlu etti. Sevgi evlerimizin böylesine güzide bir misafiri olmuş, ne mutlu bize ve devletimize. Ben kendisini tekrar tebrik ediyor, ona hayat boyu başarılar diliyorum.
Bugün 2974 evladımız da, kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilecek. İki Bakanlığımızın işbirliği ile gerçekleştirilen bu atama töreni, geleceğimiz için bir umuttur.
Toplumun emaneti olan evlatlarımızı, çok yönlü donatarak yine toplum hizmetine uğurluyoruz.
İnanıyorum ki, herbiri bu ülkenin değerlerine sadakat içinde, topluma hizmet noktasında hayırlı birer insan olacaklar.
Kıymetli Katılımcılar,
Hepinizin bildiği üzere, devletimiz kimsesiz evlatlarımız için tüm dünyaya örnek olacak bir himaye modeli geliştirmiştir.
Korunmaya ve bakıma muhtaç çocuklarımızı, yuva sıcaklığını hissedebilecekleri sevgi evlerinde himaye etmektedir.
Koğuş tipi bakım evleri yerine aile ortamına benzer bir sistemde, çocuklarımız temel güven duygusunu kazanarak yetişmektedir.
Ailenin boşluğunu tam olarak dolduramasa da, olabilecek en insani modeli uygulamaktadır.
Uzman personelin nezaretinde hayata hazırlanmakta, eğitim hayatları burada etkin şekilde takip edilmektedir.
Yurtdışına gittiğimde de, uyguladığımız sevgi evleri modelini örnek gösteriyorum. Birçok ülkeye ilham verdiğimizi ve model olduğumuzu burada memnuniyetle ifade etmek isterim.
Sevgili Gençler,
Sizlere de hususen söylemek istediğim şeyler var. Bugün hayatınızın önemli bir dönüm noktasındasınız. Zorlu ve çetin bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Allah sizleri iyilikler ve güzelliklerle karşılaştırsın. Hep doğru yolda yürümeyi nasip eylesin.
Bu ülkede kocaman bir aileniz olduğunu unutmayın. Sırtınızı dayayabileceğiniz güçlü bir devletiniz olduğunu aklınızdan hiç çıkarmayın.
Makamlar, insanlar gelip geçicidir. Ama devlet bakidir. İhtiyaç duyduğunuz her an, kapısını çalacağınız bir güven kapınız inşallah hep olacaktır. Sizler yeter ki, bu ülkeyi, vatanı çok sevin ve onun yücelmesi adına çok çalışın.
Hayat, bisiklet sürmeye benzetilir. Pedalı çevirdiğiniz müddetçe düşmezsiniz. Hep diri kalmak, hayatın anlamını kavrayarak yaşamak için bıkıp usanmadan çalışın.
Atalarımız ne demiş; işleyen demir ışıldar. Hiçbir başarı tesadüfi değildir.
Mevlana Hazretleri ne diyor biliyor musunuz?
'Daima hizmet ve gayret içinde ol! Çünkü hayatın gerçek lezzeti, hiç bezginliği olmayan bir yorgunluktadır.'
Her biriniz farklı karakterlere, becerilere sahip gençlersiniz. Bu ülkenin en önemli sermayesisiniz. Gelecek sizin elinizde şekillenecek. Rotanızı iyi belirleyin. Önceliklerinizi doğru tespit edin ve onlara odaklanın.
Hedeflerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, ulaşmak istediğiniz sonuca hükmeden ilkeyi bulun ve onun peşinden gidin.
Şunu hiç unutmayın; bu ülkede artık tüm makam ve mevkiler, çalışan, gayret eden herkese açık. Bunun için, kabiliyetlerinizi geliştirin. Kendinizi çok iyi yetiştirin.
Eğitim, sürekli bir iştir. Yeni şeyler öğrenmekten hiç vazgeçmeyin.
İnanıyorum ki, gelecekte herbiriniz önemli vazifeler alacak, ülkemizin adını yücelteceksiniz. Bu aziz millete layık iyi evlatlar olacaksınız. İyiliği yaygınlaştıracak, hakikatin sözcüsü olacaksınız.
Hayata zor şartlarda başlamış olabilirsiniz. Ama inşallah bu zorlukları telafi edecek bir gelecek sizlerin elinde.
Şunu hiç unutmayalım; büyük değeri olan şeyler, ucuza mal olmaz. Bulduğumuz şeyin değeri, ararken sarf ettiğimiz emek kadardır.
Kıymetli Katılımcılar,
Evlatlarımıza düşen sorumluluklar olduğu kadar, bizlere de vazifeler düşüyor. Gençlerin yolunu açma noktasında biz de inisiyatif almalı, daha güçlü bir Türkiye için işbirliğimizi artırmalıyız.
Bugün bazı gençlerimizi, sevgi evlerimizden uğurlarken, geride kalanları gözetmeyi de unutmayalım. Her ne kadar onlar emin ellerde olsa da, bir aile yanında olmaları en ideal olan sistemdir.
Evlatlarımızın kendi aileleri ve akrabaları yanında barınma imkanı yoksa, koruyucu aileler onlara kucak açmalıdır. Koruyucu aile modeli, evlatlarımızın, hayattaki en önemli ihtiyacı olan sevgiyi ve güveni onlara daha iyi verecektir.
Çocukları ve gençleri, sevgi, şefkat ve eğitimle büyüyen toplumlar aydınlık geleceğin müjdecisidir.
Türkiye, çok önemli bir süreçten geçiyor. Son 14 yıldır hızlanan büyüme ivmesini artırmak, 2023'te gücünün zirvesinde bir ülke olmak için çok yönlü gelişmek durumundayız.
Sadece kendi ülkemiz adına değil, dünyadaki bütün mazlum çocuklar adına da çalışmak durumundayız. Geçen hafta Afrika'daydım. Üzerinde yaşadıkları topraklar, binbir çeşit zenginlikle dolu olduğu halde, ne yazık ki onlar, sömürgeciliğin kıskacı altında yaşamlarını sürdürüyorlar.
Dünyanın neresinde olursa olsun, desteğe muhtaç tüm çocukların, kadınların bizim sorumluluğumuzda olduğunu düşünüyorum.
Allah bize güç versin de, şefkat elimizi tüm masumlara uzatabilelim. Yapacak çok işimiz, alınacak çok yolumuz var.
Bu duygularla, bu anlamlı günde gençlerimize tekrar başarılar diliyor, onlara sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir hayat temenni ediyorum.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza gayretleri nedeniyle teşekkür ediyorum.
Hepinizi muhabbetle selamlıyorum.