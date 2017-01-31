Emine erdoğan, devlet korumasındaki gençlerin kamu kurumlarına atanması törenine katıldı

Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği, sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmeleri atama törenine katıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının koruması altında sevgi evlerinde yetişen gençlerin, kurum bakımından ayrılırken, sosyal güvence ve düzenli gelire sahip olması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına atanması töreni, ilgili Bakan ve bürokratların katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi.

Atama töreninde bir konuşma yapan Emine Erdoğan, 'devletimizin şefkat eli hep üzerlerinde olan gençlerimiz, bugün bir iş sahibi oluyor' diyerek mutluluğunu ifade etti. 'Toplumun emaneti olan evlatlarımızı, çok yönlü donatarak yine toplum hizmetine uğurluyoruz.' şeklinde sözlerine devam eden Erdoğan, gençlere 'Bu ülkede, kocaman bir aileniz olduğunu unutmayın. Sırtınızı dayayabileceğiniz, güçlü bir devletiniz olduğunu, aklınızdan hiç çıkarmayın.' diyerek seslendi ve onlara 'tüm makam ve mevkiler, çalışan, gayret eden herkese açık. Bunun için, kabiliyetlerinizi geliştirin. Kendinizi çok iyi yetiştirin.' şeklinde tavsiyede bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin korunmaya ve bakıma muhtaç çocuk ve gençler için sevgi evleri modelini geliştirdiğini ve bu modelin yurtdışında da model alındığını söyledi. Kimsesiz çocukların mümkünse aile yanında yetişmesi için de, koruyucu aile modelinin yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Emine Erdoğan, törende ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koruması altında yetişen, tam burslu olarak üniversiteyi kazanan ve dünya yan flüt yarışmasında birinci olan Merve Başoğlu'na uluslararası yarışmalarda kullanabileceği nitelikte bir flüt hediye etti. Başoğlu'nun flüt dinletisi icra ettiği törende, Emine Erdoğan, dünya çapında bir başarıya imza atan Merve Başoğlu'nu tebrik etti. 'Müzik alanında gerek akademik, gerekse sanatsal başarısı hepimizi mutlu etti. Sevgi evlerimizin böylesine güzide bir misafiri olmuş, ne mutlu bize ve devletimize.' dedi.

2974 gencin atamasının yapıldığı törende Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu birer konuşma yaptı.

EMİNE ERDOĞAN "ALLAH BİZE GÜÇ VERSİN DE ŞEFKAT ELİMİZİ TÜM MASUMLARA UZATABİLELİM"

EMİNE ERDOĞAN'IN KONUŞMASININ TAM METNİ: