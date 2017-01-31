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ARKADAŞINA GÖNDER Instagram'dan küfür ettiği iddiasıyla arkadaşını 5 yerinden bıçakladı
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Instagram'dan küfür ettiği iddiasıyla arkadaşını 5 yerinden bıçakladı

DHA
  • Giriş Tarihi: 31.1.2017 09:32 Güncelleme Tarihi: 31.1.2017 09:53
Instagram'dan küfür ettiği iddiasıyla arkadaşını 5 yerinden bıçakladı
Instagram'dan küfür ettiği iddiasıyla arkadaşını 5 yerinden bıçakladı

Konya'da 17 yaşındaki E.B.A., sosyal medya hesabı instagram'dan kendisine küfür ettiği iddiasıyla arkadaşı 18 yaşındaki Ahmet Öğüt'ü 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Fotoğraftaki: Ahmet Öğüt

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Güleryüz Sokak içerisinde meydana geldi. Bir berber dükkanında kalfa olarak çalışan E.B.A., fotoğraf paylaşım hesabı instagram'dan kendisine küfür ettiği iddiasıyla arkadaşı Ahmet Öğüt ile buluşup konuşmaya başladı.

5 YERİNDEN BIÇAKLADI

Konuşmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine E.B.A. yanında getirdiği bıçakla Öğüt'ü vücudunun 5 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan Öğüt, yanında bulunan arkadaşının çağırdığı ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğüt'ün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olaydan sonra çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler şüpheli E.B.A.'yı olayın gerçekleştiği sokaktaki evinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

E.B.A.

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