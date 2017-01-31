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İş adamının kaçırılan oğlu ölü bulundu

İHA
  • Giriş Tarihi: 31.1.2017 17:31 Güncelleme Tarihi: 31.1.2017 17:52
İş adamının kaçırılan oğlu ölü bulundu
İş adamının kaçırılan oğlu ölü bulundu

Antalya'da dün sabah saatlerinde kaçırılan Antalyalı iş adamı İsmail Erten'in 29 yaşındaki oğlu Süleyman Erten, boğularak öldürülmüş halde bulundu.

Konuyla ilgili Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada dün 10.00 sıralarında Antalya'nın Aksu ilçesi Topallı Mahallesinde Süleyman Erten'in kendisine ait 06 FY 2514 plakalı aracı ile silahlı iki şahıs tarafından kaçırılması olayının meydana geldiğinin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildiği belirtilerek, "Olayla ilgili yapılan araştırma ve inceleme neticesinde; Süleyman Erten'in kimliği tespit edilemeyen iki şahıs tarafından elleri bağlanarak 06 FY 2514 plakalı araçla nedeni belirlenemeyen nedenlerden dolayı kaçırıldığı tespit edilmiştir.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinden kaçırılan Süleyman Erten'e ait 06 FY 2514 plakalı aracın Korkuteli ilçesi Küçükköy Mahallesi Ballık Mevkiinde kasten yakıldığı ve olay failinin S.K isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, olay faili S.K yakalanarak gözaltına alınmış ve yapılan ilk mülakatta Süleyman Erten'i alacak meselesi nedeniyle boğarak öldürdüğünü ve Korkuteli-Antalya eski yolu 3'üncü kilometresinde bulunan Korucak Mevkiine bıraktığını itiraf etmiştir" denildi.

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