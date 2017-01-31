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İznik'te bir zeytinlikte lahit bulundu

AA
  • Giriş Tarihi: 31.1.2017 16:49 Güncelleme Tarihi: 31.1.2017 16:58
İznik'te bir zeytinlikte lahit bulundu
İznik'te bir zeytinlikte lahit bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde zeytinlikte Roma dönemine ait mermer lahit bulundu

Hatice Süren'e ait Hisardere Mahallesi Kayaarkası mevkisindeki zeytinlikte, kaçak kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalanan defineciler tarihi eser buldu.

ROMA DÖNEMİNE AİT

İznik Müze Müdürlüğü uzmanlarınca bölgede yapılan incelemede, tarihi eserin Roma dönemine ait mermer bir lahit olduğu belirlendi.

Gerekli izinlerin ardından Müze Müdürlüğü ekipleri, lahitin tamamına ulaşılabilmesi için kazı çalışması başlattı.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Bu arada, aynı zeytinlikte 2015 yılı kasım ve eylül aylarında da Roma dönemine ait 2 lahit bulunmuştu.

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