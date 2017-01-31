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Karadeniz için uyarısı! - ? İşte hava durumu

  • Giriş Tarihi: 31.1.2017 14:40
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Karadeniz için hava durumu uyarısı! - Kar yağışı ne kadar sürecek? İşte hava durumu
Karadeniz için hava durumu uyarısı! - Kar yağışı ne kadar sürecek? İşte hava durumu

Meteoroloji'den yapılan tahminlerin ardından Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Gümüşhane ve diğer illerde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Üç gündür soğuk ve karlı havanın ardından ''Karadeniz'de kar yağışı ne zaman bitecek?'' sorusu merak konusu oldu. Karadeniz Bölgesi da aratılırken biz de bu başlık altında Meteoroloji'nin verilerine göre hava durumunu sizler için derledik. İşte Trabzon, Samsun, Giresun, Gümüşhane ve diğer illerde hava durumu...

Karadeniz Bölgesi son 30 yılın en yoğun kar yağışını yağışıyor. Yaklaşık 3 gündür etkisini devam ettiren kar yağışı Trabzon, Giresun, Samsun, Giresun, Gümüşhane ve diğer Karadeniz illerini etkisi altına almış durumda. Peki kar yağışı ne zaman sona erecek? Meteoroloji'den alınan raporlarına göre Trabzon, Samsun, Giresun ve Gümüşhane'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

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HAVA DURUMU NASIL OLACAK?


İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Bartın, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerimizde (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin), Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Tunceli, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ'ın doğu, Van'ın ve Erzurum'un güney kesimlerinde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu -1

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 5

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 5

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 8

Adana: Parçalı ve az bulutlu 11

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 15

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların yerel olarak yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 1

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların yerel olarak yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 1

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. -7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 0

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