Karadeniz için hava durumu uyarısı! - Kar yağışı ne kadar sürecek? İşte hava durumu

Meteoroloji'den yapılan tahminlerin ardından Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Gümüşhane ve diğer illerde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Üç gündür soğuk ve karlı havanın ardından ''Karadeniz'de kar yağışı ne zaman bitecek?'' sorusu merak konusu oldu. Karadeniz Bölgesi hava durumu da aratılırken biz de bu başlık altında Meteoroloji'nin verilerine göre hava durumunu sizler için derledik. İşte Trabzon, Samsun, Giresun, Gümüşhane ve diğer illerde hava durumu...

Karadeniz Bölgesi son 30 yılın en yoğun kar yağışını yağışıyor. Yaklaşık 3 gündür etkisini devam ettiren kar yağışı Trabzon, Giresun, Samsun, Giresun, Gümüşhane ve diğer Karadeniz illerini etkisi altına almış durumda. Peki kar yağışı ne zaman sona erecek? Meteoroloji'den alınan hava durumu raporlarına göre Trabzon, Samsun, Giresun ve Gümüşhane'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...



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HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu -1

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 5

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 5

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 8

Adana: Parçalı ve az bulutlu 11

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 15

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların yerel olarak yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 1

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların yerel olarak yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 1

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. -7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 0