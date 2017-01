Mahalleli uyuşturucu bağımlılarından korunmak için silahla nöbet tutuyor

Bursa’da uyuşturucu kullananların ve satıcılarının mesken edindiği mahallede vatandaşlar evlerinin önünde silahla nöbet tutuyor.

Osmangazi'ye bağlı Alemdar Mahallesi, uyuşturucu bağımlılarının meskeni oldu. Bölgede bulunan onlarca metruk binada uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılar cirit atıyor. Bu durumdan rahatsız olan mahalleli ise evlerinin önünde silahlarla nöbet tutuyor. Alemdar Muhtarı Abdullah Akay, metruk binalarda uyuşturucu kullananların sayısının çok olması üzerine tek başına uyuşturucu ile mücadeleye başladı. Metruk binalarda tek tek uyuşturucu bağımlılarıyla konuşan muhtar, onlara elinden geldiği kadar yardımcı olmaya ve bu illetten kurtarmaya çalışıyor.

Bölgedeki metruk binaları gezerek uyuşturucu kullanan ve satanların dertlerini dinleyen Abdullah Akay, 4 bin gencin bulunduğu mahallede yaklaşık bin gencin uyuşturucu kullandığını ileri sürdü. Muhtar, mahallerindeki tabakhaneler olarak bilinen metruk binaların bir an evvel temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Mahallerindeki uyuşturucu bağımlısı sayısının her geçen gün artığını, halkın çok huzursuz olduğunu belirten Abdullah Akay, "Uyuşturucu bağımlıları bu illetten kurtulmak için devletten yardım bekliyor. Bu gençleri kurtarmak lazım. Yüzlerce genç uyuşturucunun pençesinde" diye dert yandı.

Metruk binaların çevresinde evleri bulunan vatandaşlar ise, uyuşturucu satıcıları ve bağımlılarından gelebilecek bir tehlikeye karşı silahlarıyla nöbet tutuyor.

İHA muhabirinin görüştüğü uyuşturucu bağımlısı bir şahıs, "Bu illetten kurtulmak istiyorum. Uyuşturucu yüzünden eşimden ayrıldım. Çocuklarımın yüzünü göremiyorum. İşsiz olduğumuz için kullanıyorum. Yetkililerin bana ve benim gibilere sahip çıkmasını, iş sahibi yapmasını istiyorum. Uyuşturucuyu bırakmak istiyorum. Her içici aynı zamanda bir satıcıdır. Çalışmayan ve parası olmadığı için uyuşturucu temin edemeyen bağımlılar bunu satmak zorunda kalıyor. Biz bu illetten kurtulmak istiyoruz. Devletimiz bize sahip çıksın, bizi bu bataklıktan kurtarsın" dedi.