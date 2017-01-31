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u ev hanımlarına ekmek kapısı oldu

AA
  • Giriş Tarihi: 31.1.2017 21:03
Pastacılık kursu ev hanımlarına ekmek kapısı oldu
Pastacılık kursu ev hanımlarına ekmek kapısı oldu

'da Belediyesince açılan una katılan ev hanımları, boş vakitlerini hem pasta ve kurabiye gibi hamur işleri yaparak geçiyor hem de yaptıkları pastalar ile para kazanarak aile geçimine katkı sağlıyor.

Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde açtığı pasta una ilçedeki ev hanımlarının yoğun ilgi gösterdikleri belirtilerek, lerin boş vakitlerini pasta, kek ve kurabiye yaparak hem el becerilerini geliştirdikleri hem de aile bütçesine katkı sağladıkları aktarıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen kursiyerler, Palandöken İlçe Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'a teşekkür ederek, "Bu tür kurslar yokken evde boş boş oturuyor zamanımızı iyi şekilde değerlendiremiyorduk. Daha sonra belediye tarafından pasta kursunun olduğunu öğrendik ve kursa katıldık. Burada hem kendi sıkıntımızı gideriyor hem de pasta, kek, kurabiye, poğaça, çörek, börek, ve buna benzer her türlü un mamullerinin yapımını eğlenerek öğreniyoruz." diye konuştu.

Kursların açılmasıyla öz güvenlerinin daha da arttığını ifade eden kursiyerler, evlerinde boş oturan bütün ev hanımlarının da bu tür kurslara katılmalarını önererek, sektöründe yer almayı hedeflediklerini kaydetti.

"İLGİ BİZİ MUTLU EDİYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bulutlar da şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hizmete açtığımız Kültür Merkezimizde 36 alanda uzman eğitimciler tarafından verilen kurslar ev hanımlarından yoğun ilgi görüyor. İlgi de bizi mutlu ediyor. Kursiyerlerimize haftada 2 gün eğitim veriyoruz. Kursiyerlerimiz yaş pastadan tutun kek, kurabiye, poğaça, çörek, börek ve buna benzer her türlü un mamulleri yapımının eğitimlerini alıyor. Kursiyerlerimiz hem öğreniyor hem de vakitlerini dolu dolu geçiriyorlar. Merkezimizin kapıları ardına kadar açık, herkesi bekliyoruz."

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