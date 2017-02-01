Donmak üzere olan köpeğe 12 yaşındaki çocuk sahip çıktı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, parkta bulduğu kuyruğu olmayan yavru köpeğe soğuktan donmak üzereyken sahip çıktı.

Mimar Sinan Parkı'nda soğuktan üşüdüğünü gördüğü yavru köpeğe atkısını saran, daha sonra da eve getirerek süt ve ekmek veren Serap Evin (12), parkta çalışan işçilerden yardım isteyip kendisinin köpeğe bakmak istediğini söyledi.

Mimar Sinan Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Evin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parkta bulduğu köpeğin soğuk havadan dolayı donmak üzere olduğunu belirtti.

Köpeğin acıktığını hissettiğini ifade eden Evin, "Çok acımıştım. Kuyruğu yoktu. Parktaki çalışan amcalara söyledim onlar da bana yardım etti. Evden süt, ekmek getirdim. Köpeğin karnını doyurdum. Şimdi ona bakıyorum." diye konuştu.

Köpeği eve götürmek istediğini dile getiren Evin, köpeğe kimlik çıkaracağını çünkü durumunu görünce çok acıdığını kaydetti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir de köpeği sahiplenen Serap'a Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından köpeğe bahçesinde bakması için köpek kulübesi verilmesi talimatını verdi.

Evin, belediye yetkililerinden köpeği alarak evine götürdü.