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İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde rehine krizi

  • Giriş Tarihi: 1.2.2017 14:08 Güncelleme Tarihi: 1.2.2017 15:05
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde rehine krizi
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde rehine krizi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri kliniğinde tedavi gören bir hastanın içeride bulunanları silahla rehin aldığı öğrenildi. Olay yerine giden polis ekipleri eylemciyi ikna etti

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri kliniğinde polis memuru olduğu öğrenilen bir kişinin doktor ve hemşireleri rehin aldığı, kafasına silahı dayayarak intihara kalkıştığı öğrenildi.

Eylemi gerçekleştiren polis memurunun kısa bir süre önce geri hizmete alındığı bilgisi de alındı.

Olay yerine giden ekiplerin, eylemciyi ikna ettiği öğrenildi.

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