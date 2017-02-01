Milli Piyango - Şans Topu çekiliş sonucu - 1 Şubat 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun 816. hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 1, 13, 17, 19, 32 ve artı 8 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 2 kişi, 337 bin 970'er lira ikramiye kazandı. Şans Topu çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar haberimizde

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun 816. hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 1, 13, 17, 19, 32 ve artı 8 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen iki kişi, 337 bin 970 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı. İşte Şans Topu çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 18 kişi 3 bin 755 lira 20'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 195 kişi 347 lira 15'er kuruş, 4 bilen 2 bin 600 kişi 34 lira 65'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 510 kişi 20 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 78 bin 381 kişi 4'er lira, 2 artı 1 bilen 52 bin 505 kişi 6'şar lira, 1 artı 1 bilen 173 bin 744 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların Tokat-Zile ve Konya-Selçuklu'daki bayilerden yatırıldığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 253 bin 136 lira 45 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 898 bin 12 lira 98 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 500 bin 697 lira aktarıldı.