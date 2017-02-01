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Oğlu çıkan yangında can verdi, anne sinir krizleri geçirdi

İHA
  • Giriş Tarihi: 1.2.2017 09:50 Güncelleme Tarihi: 1.2.2017 10:02
Oğlu çıkan yangında can verdi, anne sinir krizleri geçirdi
Oğlu çıkan yangında can verdi, anne sinir krizleri geçirdi

Zonguldak'ta gece geç saatlerde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ve oğlunun içeride olduğunu öğrenen anne sinir krizleri geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Hoştepe Sokak üzerinde meydana geldi. Gece geç saatlerde bir binanın en üst katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, polis ekipleri de önlem aldı. Çalıştığı iş yerinin en üst katında yaşayan Ersoy Dökel itfaiyenin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak feci şekilde can verdi.

Olayı duyan Ersoy Dökel'in Annesi oğlunun içeride olduğunu duyunca fenalık geçirdi. Çevredekilerin yardımıyla sakinleştirilen anne olay yerinden uzaklaştırıldı. Dökel'in cansız bedeni itfaiye ve 112 sağlık ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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