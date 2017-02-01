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Ukraynalı şoförden garip tepki "Aaa onları kim koydu aaa"

İHA
  • Giriş Tarihi: 1.2.2017 11:47 Güncelleme Tarihi: 1.2.2017 12:02
Ukraynalı şoförden garip tepki "Aaa onları kim koydu aaa"
Ukraynalı şoförden garip tepki Aaa onları kim koydu aaa

Erzurum’da tırın ‘zula’ diye tabir edilen gizli bölmesinde 20 bin 400 paket kaçak sigarayla yakalanan Ukrayna uyruklu şahıs, polise çok şaşırdığını belirterek, "Aaa onları kim koydu" sözleriyle tepki verdi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele (KOM) ekiplerince Erzurum-Erzincan karayolunda yapılan yol uygulamasında şüpheli görülen yabancı plakalı bir tır durduruldu. Tırda yapılan aramada 'zula' diye tabir edilen gizli bölmelere saklanmış 20 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaraların ele geçirildiği sırada Ukrayna uyruklu tır şoförü çok şaşırdığını belirterek Türkçe olarak, "Aaa onları kim koydu aaa" sözleriyle tepki verdi.

Gözaltına alınan tır şoförü ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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