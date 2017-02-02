Boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti

İstanbul'da ablasının kuaför dükkanında çalışan Sinem Şahin, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cani koca daha sonra başına ateş ederek intihar etti. Olay 19.30 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Sakarya Sokak üzerindeki bir kuaför dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, Sinem Şahin (26) yaklaşık 1 yıl önce evlendiği eşi Mustafa Şahin'le aralarında oluşan anlaşmazlık nedeniyle annesinin evine taşındı. Ablasının kuaför dükkanında çalışmaya başlayan genç kadın, boşanmaya karar verdi. Eşinin kendisinden boşanmak istemesini bir türlü kabullenemeyen Mustafa Şahin dün akşam silahını alarak kuaför dükkanına gitti. İş yerinin kapısına gelen koca, eşini dışarıya çağırdı. İkili kapı önünde bir süre konuştu. Mustafa Şahin, eşinin kendisiyle barışma çabalarına karşılık vermemesi üzerine öfkelenerek silahını çıkardı. Silahını önce eşinin başına dayayan cani koca tetiğe bastı. Kanlar içinde yere yığılan genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Daha sonra silahı kendi başına dayayan Mustafa Şahin tetiğe basarak kendi canına da kıydı.



