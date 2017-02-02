Kent merkezinde kar görmeyen Adanalılar, karda piknik yapmak için Toros Dağları eteklerindeki yüksek rakımlı yaylalara akın etti

Son 30 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı Kızıldağ, Karboğazı ve Tekir gibi yaylalara giden Adanalılar, burada mangal yakıp, leğenle kaydı. Çocuklar daha önce hiç karşılaşmadıkları karda, kartopu oynayıp, kardan adam yaptı. Yoğun ilgi nedeniyle, trafik sıkışıklığının yaşandığı yerlerde, karda araç kullanmada acemi olan Adanalılar, maddi hasarlı kazalara da neden oldu. Kar coşkusundan etkilenen Adana Büyükşehir Belediyesi de Karaisalı İlçesine bağlı Kızıldağ Yaylası'nda hafta sonu kar şenliği organizasyonu gerçekleştirdi. Sucuk ekmek partisi de yapılan etkinliğe binlerce Adanalı katıldı.