Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 2 Şubat 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Süper Loto oyununun 485. hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 14, 17, 18, 43, 47, ve 49 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 6 bilen bir kişi 21 milyon 32 bin 70 Türk lirası büyük ikramiyeyi kazandı. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, oyunun 485'inci hafta çekilişinde 5 bilen 117 kişi 9 bin 731 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 6 bin 132 kişi 199 lira 85'er kuruş, 3 bilen 136 bin 889 kişi 15 lira 40'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Ankara'nın Çankaya ilçesinden oynadığı öğrenildi.

Toplam 25 milyon 504 bin 191 lira 35 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, hasılattan KDV olarak 3 milyon 228 bin 711 lira 86 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 806 bin 919 lira 21 kuruş kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Aynı kolonda 1'den 54'e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.