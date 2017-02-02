Murat Başoğlu’na iki ay hapis cezası

Alkollü araç kullanırken yakalanan Başoğlu, iki ay hapis cezasına çarptırıldı. Ünlü sunucunun cezası ertelendi

Manken, sunucu ve oyuncu Murat Başoğlu'nun alkollü araç kullanmaktan yargılandığı dava sonuçlandı. Başoğlu'nu 2 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme cezayı erteledi. 1.93 promil alkollü çıkan ve ehliyetine el konulan Başoğlu, "Puro içtiğim için alkollü çıktım" demişti. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasındaki iddialara göre ünlü manken, sunucu ve oyuncu Murat Başoğlu, geçen yıl Etiler'de bir mekânda arkadaşlarıyla buluştuktan sonra arabasına binerek yola çıktı. Bir süre sonra Başoğlu'nun kullandığı araç trafik polisleri tarafından durduruldu. Alkolmetreyi üflemesi istenen Başoğlu bunu reddedince Arnavutköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Burada alkolmetreye üfleyen Başoğlu 1.93 promil alkollü çıktı. Alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan Başoğlu savunmasında, "Alkol değil, puro içtim. Bu yüzden alkollü çıktım" dedi.



İKİ YIL HAPİS İSTENMİŞTİ

Ehliyetine el konulan Başoğlu hakkındaki iddianamede, alkollü ve emniyetli şekilde araç kullanamayacak durumda olmasına rağmen trafiğe çıktığı belirtildi. Başoğlu hakkında, 'alkollü araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan 2 yıla kadar hapis istendi. Karar duruşmasına Başoğlu avukatıyla birlikte katıldı. Başoğlu, savunmasında alkol aldığını kabul ederek, "Alkol aldım. Ancak oranı düşüktü. Bu yüzden suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu. Başoğlu'nu 2 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.