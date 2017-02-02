Antalya’da Süleyman Erten’i kaçırıp öldüren katil zanlısının ifadesi şoke etti: “Ağabeyinin borcu için öldürdüm. İple boğarken ‘Yapma, ne istersen babam verir’ diye dakikalarca yalvardı. Pişman değilim” dedi

İşadamı İsmail Erten'in 30 yaşındaki oğlu Süleyman Erten'i kaçırıp, öldüren Süleyman Kabakuşak'ın sorgusu sürüyor. Jandarma, zanlının kardeşi Enes Kabakuşak'ı da gözaltına aldı. Katil zanlısı ifadesinde, İsmail Erten'in Rusya'da yaşayan oğlu Ahmet Erten'in kendisine 150 bin lira borcu olduğunu söyledi. Ağabey Ahmet Rusya'da olduğu için kardeşi Süleyman'ı kaçırdığını söyleyen zanlı Süleyman Kabakuşak'ın, işadamının sahibi olduğu firmaya nakliye hizmeti verdiği öğrenildi.



KATİLİN KARDEŞİ DE TUTUKLANDI

Vahşetin bir numaralı zanlısı Süleyman Kabakuşak, jandarmadaki sorgusunda olayı soğukkanlılıkla anlattı: "Süleyman'ı boğarak öldürdüm. Onu iple boğarken bana 'Yapma ne istersen babam verir. Benim bir günahım yok' diye dakikalarca yalvardı. Ancak ne yaptığımı bilmiyordum, onu boğdum. Boğduktan sonra aracın içinde yakmaya çalıştım. Tam olarak yanmadığını görünce kiralık araç ile cesedi 4-5 kilometre uzaklıkta ormanlık alana götürüp attım." Oğlunun gözünün önünde kaçırıldığını söyleyen baba İsmail Erten ise "Keşke oğlumun yerine beni öldürselerdi. Ben bu acıya nasıl dayanırım? Süleyman'ıma bunu nasıl yaparlar" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsisi yapılan Süleyman Erten'in cenazesi Uncalı Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Katil zanlısı Süleyman Kabakuşak ve kardeşi Enes Kabakuşak tutuklandı.