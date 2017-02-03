Aile uyurken eve giren hırsızlar soyup soğana çevirdiler

İstanbul Maltepe’de bir siteye dadanan hırsızlar, aile uyurken girdikleri evde ayakkabıdan çocukların çantasına varıncaya kadar çaldı. Evden arabanın ruhsatı ve anahtarını da çalan hırsızlar ailenin otoparkta bulunan otomobiliyle kayıplara karıştı.

Olay Maltepe Yalı Mahallesindeki bir sitede meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğünün yakınında bulunan siteye gelen hırsızlar sabaha karşı bir daireye girdi. Evde uyuyan 4 kişilik aile halkına aldırmayan hırsızlar evde bulunan cep telefonları, laptop ve bazı kıyafetler ile ayakkabıları çaldı. Evde bulunan çantaları da alan hırsızlar ailenin araba ruhsatını ve anahtarını da çaldı. Kapalı otoparkta bulunan araçla kayıplara karıştı.

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızların rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü. Hırsızların daireden çıktıktan sonra apartman içerisinde çaldıkları çantaları açarak içlerini kurcaladıkları görülüyor. Güvenlik kameralarına aldırmayan hırsızların daha sonra binadan çıkarak kapalı otoparka yöneldikleri görülüyor.

Şikayet üzerine polis hırsızların yakalanması için çalışma başlatırken daire sakini Makbule Yılmaz, psikolojilerinin bozulduğunu söyledi.

Hırsızlar için yeni yasalar yapılmasını isteyen Yılmaz "Biz uyurken iki kişi geliyor. Site kameralı olmasına rağmen kapıyı açarak giriyorlar. Salonda bulunan çocuklarımın çantası, benim çantam, arabamızın ruhsatı anahtarı, ayakkabılarıma varıncaya kadar alıyorlar. Gayet güvenlikli bir bölgede olmamıza rağmen. Hırsızlıkla ilgili yeni kanunlar çıkarılsın. Bunlar bizim emeğimiz, bir anda birilerinin alıp gitmesi psikolojik olarak, maddi olarak yıkıldık. Daha önce yalnız yaşamaktan korkmuyordum şimdi korkuyorum. Çocuklarım tedirgin. Bizler tedirginiz. Biran önce yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyoruz" diye konuştu.