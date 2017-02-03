Diyarbakırlı kuaför dünya ikincisi oldu

Berat Polatoğlu, Dünya Kuaförler Konfederasyonu’nun İtalya’da düzenlediği yarışmaya katılmak için kardeşinin cep telefonunu sattı. Diyarbakırlı kuaför, “kesim-şekillendirme” yarışmasında ikinci seçildi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 14 nüfuslu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Berat Polatoğlu zorluklar içerisinde büyüdü. 32 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Polatoğlu, geçtiğimiz günlerde Dünya Kuaförler Konfederasyonu'nun (Confederation Mondial Coiffure) İtalya'nın Napoli kentinde düzenlediği "kesim-şekillendirme" yarışmasına katıldı. Polatoğlu, Dünya Kuaförler Konfederasyonu Türkiye Başkanlığı'nca seçilen 5 kişi ile birlikte milli takım olarak yarışmaya gitmek için kardeşinin 3 bin lira değerindeki cep telefonunu sattı. Yakınlarının da desteği ile İtalya'ya giden Polatoğlu, bireysel dalda gerçekleştirilen "kesimşekillendirme" kategorisinde dünya ikincisi oldu. 28 ülkeden çok sayıda ekibin katıldığı yarışmada Türkiye ekibi ise üçüncülük elde etti. Yarışmada aldığı başarı ile Türk bayrağını dalgalandırarak Türkiye'nin göğsünü kabartan Polatoğlu, "Sabahlara kadar uyumadım. Modeller, stiller ve tasarımlar üzerinde çalıştım. Her zaman hedefim en iyilerden olmak. İnşallah bunu başaracağımı düşünüyorum. Artık bu şehrimize terör değil güzellikler lazım. Diyarbakır'ın güzelliklerle, sanatla, barış, kardeşlikle anılmasını istiyoruz" dedi.





28 ülkeden çok sayıda ekibin katıldığı yarışmada Türkiye üçüncülük elde etti.