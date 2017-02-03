Kayınvalidesi ve baldızını öldüren damat muhtara kıyamamış

Antalya'nın Gündoğmuş İlçesi'nde, kayınvalidesi 44 yaşındaki Şükran Gülçelik ve baldızı 5 yaşındaki Zeynep Kader Gülçelik'i av tüfeğiyle öldürdüğü suçlamasıyla ömür boyu hapis istenen tutuklu sanık 30 yaşındaki Kadir Gülçelik'in yargılanmasına devam edildi.

Gündoğmuş'a bağlı Çiçekoluk Mahallesi'nde geçen 11 Temmuz'da amcasının eşi, aynı zamanda kayınvalidesi Şükran Gülçelik'i, ardından yere düşen annesine sarılan Zeynep Kader Gülçelik'i av tüfeğiyle vurarak öldüren Kadir Gülçelik'in yargılanmasına Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. 'Tasarlayarak öldürme', 'çocuğu ve beden bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme' ve 'tehdit' suçlarından ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılanan Kadir Gülçelik'in avukatıyla katıldığı duruşmada, öldürülen Şükran Gülçelik'in eşi Ali Gülçelik de müşteki sıfatıyla hazır bulundu.



"CENAZELERİ GÖRÜNCE DONUP KALDIM"



Davanın ikinci duruşmasında Çiçekoluk Mahalle Muhtarı Ahmet Şahin, sanığın dayısı Ramazan Şahin, arkadaşı Mustafa Şahin ve Hüseyin Şahin tanık olarak dinlendi. Ali Gülçelik'in telefonla arayarak olayı bildirdiğini aktaran Ahmet Şahin, olay yerine gittiğinde sanığı elinde 2 tüfekle beklerken gördüğünü söyledi. Sanığın kendisine, "Yaklaşma seni de vururum" diye uyardığını belirten Şahin, "Ben de, 'Neden vuracaksın, ben muhtarım' dedim. Bunun üzerine 'Sana kıyamam' diyerek beklemeye devam etti" dedi. Cenazeleri gördüğünde donup kaldığını aktaran Ahmet Şahin, mahkeme başkanının sorması üzerine anne ve kızının cenazelerin yan yana ancak aralarında 40- 50 santim mesafe olduğunu söyledi.



"TÜFEKLERDEN BİRİ OMUZUNDA DİĞERİ ÇUVALDAYDI"



Tanıklardan Hüseyin Şahin ise keçi otlatmaya giderken sanığın motosikletle yanından geçtiğini, sırtında otomatik tüfeği, motosikletin üzerindeki çuvalda ise ucu dışarda kalan 'kırma' olarak tabir edilen tekli av tüfeğini gördüğünü söyledi.



Sanığın dayısı Ramazan Şahin de yeğeninin eşiyle sorunları olduğunu, bunları kendisine anlattığını, eşinin evden kaçarak Antalya'ya gittiğini, bu nedenle de eşyalarını kendi deposuna getirdiklerini anlattı. Kadir Gülçelik'in olayın ardından kendisini arayarak, 'Dayı hakkını helal et. Kayınvalidemi vurdum, yanında çocuk da varmış, görmedim' dediğini anlatan Şahin, "Olay yerine gittiğimde tüfeği çenesinin altına dayamıştı. Teslim olması için ikna etmeye çalıştım. Başarılı olamayınca annesini çağırdık. Onun ısrarıyla ikna oldu" dedi.



SANIĞIN DAHA ÖNCE TÜFEĞİ YOKTU



Mustafa Şahin ise sanıkla yakın arkadaş olduklarını, daha önce tüfeği olmadığını, olsaydı bundan mutlaka haberi olacağını söyledi. Sanığın olaydan bir gün önce işyerine geldiğini vurgulayan Mustafa Şahin, "Eşi Ayten Gülçelik'e yönelik 'Bu yıllarda, bu günlerde karşıma çıkarsa öldüreceğim' dedi. Ancak kayınvalidesine yönelik tehdit içeren bir söz kullanmadı" diye konuştu.



'AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ'



Kadir Gülçelik ise amacının öldürmek olmadığını ancak kayınvalidesinin hakaret etmesi nedeniyle silahını ateşlediğini söledi. Sanık ifadesinde eşi Ayten Gülçelik'i ise öldürmek istediğini anlattı. Duruşma, diğer tanıkların dinlemesi için ertelendi.