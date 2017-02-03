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Madende iş kazası: 1 ölü

İHA
  • Giriş Tarihi: 3.2.2017 09:43 Güncelleme Tarihi: 3.2.2017 09:45
Madende iş kazası: 1 ölü
Madende iş kazası: 1 ölü

Çayeli Bakır İşletmeleri’nde meydana gelen iş kazasında bir işçi ağır yaralanarak hayatını kaybetti.

Çayeli Bakır İşletmeleri'nde meydana gelen iş kazasında bir işçi ağır yaralanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, günün ilk saatlerinde Çayeli Bakır İşletmeleri'nde yer altında meydana geldi. Yüzeyin yaklaşık 400 metre altında meydana gelen kazada teknik personelden Süleyman Dede (35) cevher çıkartılmasında kullanılan uzaktan kumanda ile kontrol edilen iş makinesinin altında kalarak ağır yaralandı. Dede kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak savcılık inceleme başlattı.