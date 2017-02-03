Trump’ın otomobili Türk galericide

Almanya'da bir haftadır, ABD Başkanı Trump ailesin kullandığı bordo renginde spor Mercedes'in ülkeye nasıl geldiğini konuşuyor. Karlsruhe kentinin Waghaeusel kasabasında klasik otomobil restorasyonu ve tamiri yapan baba-oğul Abdülkadir Fırat Baz (63) ve Barış Baz (41), Trump'ın aracını 4 yıl önce New York'ta 40 bin euroya satın almış. Babaoğul bugüne kadar 20 bin euro masraf ederek otomobili restore ettiklerini söyledi. Avrupa piyasasında değeri 80 bin euroya varan spor Mercedes'in fiyatının Trump'ın başkan seçilmesi ile yükseldiği belirtiliyor. Baz ailesi alıcıların giderek çoğaldığını; dünyanın dört bir yanından otomobile sahip olmak isteyenlerin sayısının da giderek arttığını söyledi. Mercedes, açık artırma veya internet üzerinden satışa çıkarılacak.



BAYANDAN ÇOK TEMİZ!

1987 model 560SL Mercedes, ağırlıkla Trump'ın eski eşi Ivana Trump tarafından kullanılmış. 18 bin km.'deki otomobilin çok temiz olduğu belirtildi.