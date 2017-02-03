Üst mahkeme tecavüzcüsünü öldüren sanığa verilen cezayı uygun buldu

İstinaf Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin, kendisini darp, şantaj ve tehdit yoluyla birlikte olmaya zorlayan kişiyi silahla öldüren sanık Havva Ç'ye verdiği 16 yıl hapis cezası hükmünü yasaya uygun buldu

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf), Konya'da kendisini darp, şantaj ve tehdit yoluyla birlikte olmaya zorlayan kişiyi "kasten öldürme" suçundan yerel mahkemenin sanığa verdiği 16 yıllık hapis cezası hükmünü yasaya uygun buldu. İstinaf, sanık avukatının meşru müdafaa hükümlerinin uygulanması, müşteki avukatının da cezanın artırılması taleplerini esastan reddetti.